مرشح لرئاسة الوزراء العراقية: تكليفي إن حصل سيكون كـ"مرشح تسوية"

توقع أحد المرشحين لتولي رئاسة الوزراء في العراق، فائق الشيخ علي، في حديث لـ RT، أن تعيد الكتل النيابية تسمية أي شخصية يرفضها المتظاهرون لرئاسة الحكومة كـ "مرشح تسوية".

وقال الشيخ علي إنه "إذا رأت الكتل النيابية رد فعل عنيف من قبل المتظاهرين على أي شخصية يقترحها البرلمان لرئاسة الحكومة، فما عليهم الا تسميتي كمرشح تسوية بين المتظاهرين والكتل النيابية".

وردا على سؤال RT فيما اذا وافق الرئيس العراقي برهم صالح، على تكليفية، كيف سيشكل الحكومة، قال إنه سيشكل وزارة من الاختصاصين بعد استشارات مع مختلف الشخصيات.

وشدد على أن هناك معارضة واضحة ضد ترشيحه من قبل المالكي والعامري.

وردا على السؤال إذا أصبح رئيسا للوزراء، ما هي الخطوة الأولى لحكومته ، قال الشيخ علي، " أمامي شهر لتشكيل الحكومة ولن تكون حكومة حزبية وخاضعة للكتل، وإنما حكومة مكونة من شخصيات ذات كفاءة وعلماء يخططون للبلد بشكل سليم وصحيح.

واوضح " لن نقلص عدد الوزرات و لابد من إيجاد بديل مؤقت لفترة محددة ومن ثم تبدا مرحلة ترشيق الحكومة وتقليص عدد الوزرات ".

المصدر: RT