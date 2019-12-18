غريفيث في الرياض بعد بحث "عملية السلام" مع الحوثيين

وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى الرياض للقاء مسؤولين في حكومة اليمن المعترف بها دوليا، بعد اجتماع عقده في صنعاء مع زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي.

وذكر الحساب الرسمي للمبعوث الأممي إلى اليمن على "تويتر" مساء أمس الثلاثاء، أن غريفيث وصل إلى العاصمة السعودية لعقد لقاءات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية وممثلين عن بعض الأحزاب السياسية اليمنية، بعد أن ناقش مع الحوثيين "الخطوات المقبلة في عملية السلام بما يتضمن تنفيذ اتفاقية تبادل المحتجزين" بين طرفي النزاع.

في اجتماع مع عبد الملك الحوثي بالأمس، ناقش غريفيث مع أنصار الله الخطوات المقبلة في عملية السلام، بما يتضمن تنفيذ اتفاقية تبادل المحتجزين. ووصل غريفيث اليوم إلى الرياض لعقد لقاءات مع حكومة #اليمن وبعض ممثلي الأحزاب اليمنية. — UN Special Envoy for Yemen (@OSE_Yemen) December 17, 2019

وأفادت وكالة "سبأ" التابعة للحكومة اليمنية، بأن غريفيث التقى اليوم محمد الحضرمي، وزير الخارجية في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة اليمنية وجهود تعزيز مسار السلام وتقييم الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة والحوثيين في السويد قبل عام.

وحمل الحضرمي أثناء الاجتماع جماعة الحوثيين المسؤولية عن التعنت في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق السويد وعن استمرار إغلاق مطار صنعاء، مشددا على ضرورة "كسر الجمود وإنجاز خطوات ملموسة على الأرض".

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من جانبه، لفت غريفيث، حسب "سبأ"، إلى بعض الخطوات التي تم إنجازها، وخاصة فيما يتعلق بعائدات ميناء الحديدة، حيث يجري العمل على وضع آلية لصرف مرتبات الموظفين.

المصدر: RT + سبأ (التابعة للحكومة اليمنية)