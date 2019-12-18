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تونس.. محتجون يحاولون اقتحام مبنى البرلمان ويهددون بحرق أنفسهم (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

تونس.. محتجون يحاولون اقتحام مبنى البرلمان ويهددون بحرق أنفسهم (صور + فيديو)
RT
محتجون يحاولون اقتحام مبنى البرلمان ويهددون بحرق أنفسهم
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حاول عدد من المحتجين التونسيين المعطلين عن العمل عن ولاية القصرين، اليوم الأربعاء، اقتحام مبنى البرلمان مطالبين النواب ورئاسة البرلمان بالاستماع إلى مطالبهم المتعلقة بالتشغيل.

وهدد عدد منهم بسكب البنزين على أجسادهم وحرق أنفسهم، بعد صعودهم الباب الأمامي لمبنى البرلمان في محاولة لاقتحامه.

ورفع المحتجون شعار "شغل، حرية، كرامة وطنية".

وأفادت وكالة الأنباء التونسية بأن المحتجين الذين هددوا بالانتحار الجماعي، ينفذون اعتصاما أمام مجلس نواب الشعب منذ حوالي شهر.

وطالب المحتجون بتعهد كتابي من رئيس مجلس نواب الشعب ونواب ولاية القصرين بالاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في التشغيل.

وأشارت إلى أنهم نددوا بـ"تجاهل واحتقار البرلمان لهم ولمطالبهم وخاصة منهم نواب جهة القصرين"، لا سيما وأنهم معتصمون أمام مقر البرلمان منذ حوالي الشهر دون جدوى.

تونس.. محتجون يحاولون اقتحام مبنى البرلمان ويهددون بحرق أنفسهم (صور + فيديو)
RT
تونس.. محتجون يحاولون اقتحام مبنى البرلمان ويهددون بحرق أنفسهم (صور + فيديو)
RT

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية

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