مصدر لـ RT: سفارة واشنطن في بغداد تجلي بعض موظفيها

أفاد مصدر عراقي، اليوم الأربعاء، بأن السفارة الأمريكية في بغداد دخلت منذ أيام في حالة إنذار مستمر، فيما أشار إلى قيامها بإجلاء بعض موظفيها.

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وقال المصدر لـ RT إن "السفارة الأمريكية في بغداد قامت خلال الأسابيع الماضية بإجلاء عدد من موظفيها غير الضروريين إلى خارج العراق بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد".

وأضاف أن "السفارة دخلت منذ أيام في حالة إنذار بعد التهديدات التي تعرضت لها من قبل فصائل مسلحة".

المصدر: RT