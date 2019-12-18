السيسي يبحث مع جونسون تطورات الأزمة في ليبيا

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، التدخلات الخارجية في القضية الليبية.

إقرأ المزيد

وأكد المتحدث باسم الرئاسة في مصر، أن السيسي وجونسون "توافقا خلال اتصال هاتفي على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يحقق الاستقرار والأمن ويكافح الجماعات الإرهابية، ويستعيد مفهوم الدولة الوطنية، وكذلك العمل على تقويض التدخلات الخارجية والحد من تداعياتها السلبية على القضية الليبية".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد اعتبر أن حكومة الوفاق الوطني الليبية "أسيرة" للجماعات المسلحة، معتبرا أن بلاده لا تتدخل في شؤون ليبيا.

وأوضح السيسي في هذا السياق: "كان الأولى بنا أن نتدخل بشكل مباشر في ليبيا، ولدينا القدرة، لكننا لم نفعل ذلك، ولن ينسى لنا الشعب الليبي ذلك أبدا... مصر حتى في اختلافها وفي أدق الموضوعات المتعلقة بأمنها القومي لم تتآمر، والبعض قال لنا إننا نعرض أمننا القومي للخطر".

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل، معمر القذافي، عام 2011. ويتنازع على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمتمركزة في العاصمة طرابلس بقيادة فايز السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، والثاني الحكومة المؤقتة العاملة في شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني، والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر.

المصدر: RT