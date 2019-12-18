"تويتر" يطلب من محكمة أمريكية رفض دعوى معارض سعودي بشأن تجسس الموقع عليه لصالح الرياض

رد المعارض السعودي، عمر عبد العزيز، على الأنباء التي تحدثت عن طلب موقع "تويتر" من محكمة أمريكية رفض قضيته المتعلقة بخرق حسابه على موقع التدوينات القصيرة هذا لصالح السعودية.

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وطلب فريق دفاع تويتر" من محكمة سان فرنسيسكو الاتحادية رفض قضية المعارض السعودي، عمر عبد العزيز، بشأن قيام أحد موظفيها باختراق حسابه، قائلين إن المنصة أبلغت عبد العزيز بالاختراق بشكل مناسب، بعكس ما يدعي"، إلا أن عبد العزيز رد مؤكدا أن "القضية ليست اختراقا، بل إن القضية قضية تجسس موظفي تويتر".

القضية ليست اختراق ، القضية قضية تجسس موظفي تويتر و #الحل_في_مونتريالhttps://t.co/Iji3skqIj7 — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) December 18, 2019

وتعود تفاصيل القضية إلى ما كشف عنه قبل أشهر قليلة، حين اتهمت وزارة العدل الأمريكية 3 موظفين سابقين من "تويتر" بالتجسس لصالح السعودية، في قضية أثارت مخاوف بشأن قدرة وادي السيليكون على حماية الحسابات الخاصة للمعارضين والمستخدمين.

والموظفون المتهمون هم أحمد أبو عمو، وهو مواطن أمريكي يزعم أنه قام بالتجسس على حسابات ثلاثة مستخدمين، كما أنه متهم بتزوير فاتورة لعرقلة تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي FBI.

أما الموظف الثاني ويدعى، علي الزبارة، وهو مواطن سعودي، فقد اتهم بالوصول إلى المعلومات الشخصية لأكثر من 6000 حساب على تويتر في عام 2015 نيابة عن المملكة العربية السعودية.

ويعود أحد هذه الحسابات إلى المعارض السعودي المقيم في كندا، عمر عبد العزيز، الذي أصبح فيما بعد مقربا من الصحفي الراحل جمال خاشقجي، الذي قتل بسفارة بلاده في اسطنبول التركية.

وقال ممثلو الادعاء إن المتهم الثالث بالتجسس، المواطن السعودي، أحمد المطيري، كان بمثابة وسيط بين المسؤولين السعوديين وموظفي "تويتر".

المصدر: وكالات