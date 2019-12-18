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القبض على زوجة شقيق البشير بتهمة الشروع بالقتل

أخبار العالم العربي

القبض على زوجة شقيق البشير بتهمة الشروع بالقتل
راكوبة نيوز
زوجة شقيق الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير
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ألقت قوات الأمن السودانية القبض على زوجة عبد الله، شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير، الموقوف في سجن كوبر، بتهمة الشروع في القتل لمحاولتها تسميم ضباط سجن كوبر لتتمكن من تهريب البشير.

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وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه يتم التحقيق مع، نور الهدى محمد الشفيع، التي تحمل رتبة فريق أول طبيب، تحت بند المادة 130 (الشروع في القتل) بنيابة حي عمر المختار على خلفية محاولتها اغتيال ضباط السجن الاتحادي بكوبر عن طريق دس السم في طعام جاءت به من منزلها.

وقالت مصادر الشرطة إن شواهد كثيرة دفعتهم للاعتقاد بأن نور الهدى، التي تعمل استشاري طب نفسي، ربما تكون قد أصيبت بالجنون.

المصدر: وكالات 

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