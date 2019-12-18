نفى مصدر أمني مصري الأربعاء، صحة ما تم تداولته بعض وسائل الإعلام، بشأن إعلان 10 سجينات في سجن القناطر للنساء عن إضرابهن عن الطعام نظرا لظروف اعتقالهن.

وأكد المصدر، أن هذا الخبر الذي بثته عدد من القنوات الفضائية عار تماما عن الصحة جملة وتفصيلا، مشددا على أن الأمر "لا يعدو كونه سوى ادعاءات كاذبة، ومزاعم لا تمت للواقع بصلة".

وكانت وسائل إعلام نقلت خبرا عن منشور للمحامي المصري خالد علي عبر صفحته الموثقة بفيسبوك، يقول فيه إن "9 سجينات في سجن النساء في القناطر أضربن عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة، منهم المحامية سحرعلي، ورضوى محمد، وعائشة الشاطر، وسلافة مجدي، وإسراء عبد الفتاح".

ودعا معارضون مصريون بالخارج عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى التضامن مع السجينات اللواتي بدأن إضرابهن السبت الماضي، من أجل الإفراج عنهن، وفق تعبيرهم.

المصدر: RT