لقي 12 شخصا، اليوم الأربعاء، مصرعهم جراء حادث تصادم سيارتين بمحافظة المنوفية في شمالي العاصمة المصرية، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقالت مصادر: "لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون إثر حادث تصادم مروع على طريق شبين الكوم - السادات بالحزام الأخضر بالمنوفية"​​​.

وأوضحت المصادر أن التصادم وقع "بين سيارة نصف نقل تحمل عمالا مع سيارة نقل بمنطقة الحزام الأخضر بمدخل مدينة السادات"، وأضافت أن الضحايا جرى نقلهم لمستشفى السادات المركزي.

المصدر: وكالات