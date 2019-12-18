مصرع 12 شخصا في حادث تصادم سيارتين بالمنوفية شمالي القاهرة
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لقي 12 شخصا، اليوم الأربعاء، مصرعهم جراء حادث تصادم سيارتين بمحافظة المنوفية في شمالي العاصمة المصرية، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وقالت مصادر: "لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون إثر حادث تصادم مروع على طريق شبين الكوم - السادات بالحزام الأخضر بالمنوفية".
وأوضحت المصادر أن التصادم وقع "بين سيارة نصف نقل تحمل عمالا مع سيارة نقل بمنطقة الحزام الأخضر بمدخل مدينة السادات"، وأضافت أن الضحايا جرى نقلهم لمستشفى السادات المركزي.
المصدر: وكالات