السلطات الكويتية تحقق في حقيقة فيديو مدعي اعتناق اليهودية

سارعت الجهات المعنية في الكويت بالتحرك لمعرفة حقيقة كويتي ادعى اعتناقه اليهودية، والتحقق من صحة الفيديو المنشور حول ذلك، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوتها، منها سحب الجنسية.

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وكشفت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر مطلعة، أن أجهزة الدولة المعنية تحقق حاليا من هوية هذا الشخص، وأن وزارة الخارجية تنسق مع بعض السفارات الكويتية في الخارج، للتحقق من صحة هذا الفيديو، إضافة إلى التأكد من جنسيته.

وذكرت المصادر أنه في حال الـتأكد مما تضمنه الفيديو ودخول المواطن إلى الاراضي الإسرائيلية ستجري معاقبته وسيعتبر ما قام به جريمة.

وأوضحت المصادر أن اعتناق الكويتي لليهودية موضوع، ودخوله لإسرائيل موضوع آخر، بحكم عدم التطبيع مع إسرائيل واعتبار مثل هذه الأفعال ازدراء للدين الإسلامي وقوانين الدولة.

من جهة أخرى، أكدت مصادر في وزارة الأوقاف أن دور الوزارة في مثل هذه القضايا هو توعوي، وهذه السابقة تحدث للمرة الأولى، مبينة أن الأوقاف سترد على أي فتوى في حال طلبت الجهات الرسمية في هذا الشأن.

بدورها قالت مصادر في وزارة الداخلية أنها لم تتلق حتى ساعة متأخرة من مساء أمس أية شكوى رسمية بشأن اعتناق مواطن كويتي للديانة اليهودية، مضيفا أنه وفي حال تقدم شخص بشكوى بهذا الخصوص فسوف تتحرك الأجهزة الأمنية وفق الأطر القانونية، مشددة على أنه متى ما ثبت دخول مواطن كويتي إلى إسرائيل سيخضع للتحقيق في قضية أمن دولة. وتابعت بالقول: "إذا ثبتت صحة التقرير المنشور فإن سحب الجنسية الكويتية من المواطن اليهودي سيكون إجراء عاجلا".

المصدر: القبس الكويتية