أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 20 آخرين أثناء صد هجمات للمسلحين في ريف إدلب، اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء يوري بورينكوف، إن مسلحي "هيئة تحرير الشام" و"الجيش الوطني" شنوا عدة هجمات على مواقع الجيش السوري بالقرب من بلدة المشيرفة بريف إدلب، صباح اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن دبابتين و3 عربات لنقل الجنود شاركت في الهجمات التي سبقها قصف مدفعي على مواقع الجيش السوري.

وأكد رئيس المركز الروسي صد الجيش السوري لكافة الهجمات. وقتل أثناء العمليات القتالية 3 جنود وأصيب 20 آخرون بجروح.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد المركز الروسي بأن مواقع الجيش السوري في ريف حلب تعرضت أيضا لهجوم من قبل مجموعة من 30 مسلحا، كانت تضم كذلك 5 سيارات رباعية الدفع مزودة برشاشات ثقيلة.

وأوضح بورينكوف أنه تم تدمير 3 عربات للمسلحين. وأصيب 5 جنود سوريين أثناء التصدي للهجوم.

وأشار إلى أن قادة الجماعات المسلحة يخططون لشن هجمات جديدة على مواقع الجيش السوري، حيث تم رصد نقل نحو 300 مسلح من عناصر "الجيش الوطني" و20 عربة مزودة برشاشات ثقيلة و7 قطع من المدرعات من منطقة عفرين إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب.

المصدر: نوفوستي