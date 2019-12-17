السعودية.. مروج مخدرات يدهس رجل أمن للفرار بحمولة "كبتاغون"

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء، بأن مروج مخدرات دهس رجل أمن حاول إيقافه في نقطة تفتيش، بمركز ناوان التابع لمحافظة المخواة في منطقة الباحة، جنوب غرب المملكة.

وقالت صحيفة "سبق" إن السلطات الأمنية نجحت في الوصول إلى الفاعل واعتقاله، مؤكدة أنه تم حجز كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.

وأشارت تقارير محلية إلى أن رجل الأمن المصاب نقل إلى مستشفى الملك فهد بالباحة، لتلقي العلاج من الإصابة التي لحقت به جراء الحادثة.

وذكرت الصحيفة أن السلطات الأمنية المختصة نجحت في الوصول لمروج المخدرات وضبطت بحوزته نحو 1000 من أقراص "الكبتاغون" المحظورة.

وتفرض السعودية عقوبات مشددة على تجار ومروجي المخدرات تصل حد الإعدام.

المصدر: وسائل إعلام سعودية