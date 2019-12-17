مصرع مقيم سوداني وإصابة 3 آخرين في انهيار سور جامعة بالسعودية (صور)

لقي مقيم سوداني مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين في حادثة انهيار السور الخارجي وسقف المواقف لجامعة المعرفة في مدينة الدرعية بالمملكة السعودية.

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وأعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الثلاثاء، إصابة 4 أشخاص أحدهم حالته حرجة، توفي في وقت لاحق، ولا تزال أعمال الدفاع المدني جارية بالموقع بتواجد الجهات المعنية.

وقالت الجامعة في وقت سابق منا ليوم: "تعرض السور الخارجي لمبنى الجامعة وسقف المواقف الخارجي إلى انهيار، مما نتج عنه احتجاز اثنين من موظفي أمن الجامعة، وباشرت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية الحادث".

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المصدر: الرياض