مصرع مقيم سوداني وإصابة 3 آخرين في انهيار سور جامعة بالسعودية (صور)
alriyadh
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لقي مقيم سوداني مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين في حادثة انهيار السور الخارجي وسقف المواقف لجامعة المعرفة في مدينة الدرعية بالمملكة السعودية.
alriyadh
وأعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الثلاثاء، إصابة 4 أشخاص أحدهم حالته حرجة، توفي في وقت لاحق، ولا تزال أعمال الدفاع المدني جارية بالموقع بتواجد الجهات المعنية.
وقالت الجامعة في وقت سابق منا ليوم: "تعرض السور الخارجي لمبنى الجامعة وسقف المواقف الخارجي إلى انهيار، مما نتج عنه احتجاز اثنين من موظفي أمن الجامعة، وباشرت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية الحادث".
alriyadh
المصدر: الرياض