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السيسي: لا أسعى للثأر من دول معينة عبر إشعال القابل للاشتعال

أخبار العالم العربي

السيسي: لا أسعى للثأر من دول معينة عبر إشعال القابل للاشتعال
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه لا يسعى للثأر من دول معينة بسبب ما تقوم بعمله عبر إشعال القابل للاشتعال.

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وأشار الرئيس المصري خلال حديثه مع مجموعة من الشباب، اليوم الثلاثاء، إلى أن لديه مقاربة هادئة جدا تعتمد على العمل والسلام، وأنه لا يريد أن يثأر مما تقوم الدول الأخرى بعمله مع مصر، لأنه لا يعطي نصائح تؤدي لتدمير الأمم والشعوب والناس عبر "إشعال القابل للاشتعال".

وانطلقت مساء السبت الماضي، النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم.

المصدر: وكالات

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