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مصر.. مقتل طفل وإصابة 3 آخرين في انفجار قذيفة قديمة

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مصر.. مقتل طفل وإصابة 3 آخرين في انفجار قذيفة قديمة
Reuters
قذائف
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لقي طفل مصرعه متأثرا بإصابته على خلفية انفجار قذيفة مدفع من مخلفات الحرب بقرية السعادوة بجزيرة الدوم التابعة لمركز أبوتشت في محافظة قنا بصعيد مصر.

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وتلقت قوات الأمن في مصر إخطارا بمصرع طفل على خلفية انفجار جسم غريب، حيث كشفت التحريات عثور شاب على قذيفة من مخلفات الحرب وقام بالضغط عليها بقطعة خشبية مما أدى لانفجارها.

وأدى الانفجار لإصابته و3 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، ونقلوا للمستشفى وتم وضعهم بالعناية المركزة، حيث توفي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات متأثرا بإصابته.

المصدر: المصري اليوم

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