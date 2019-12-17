مكرمة رئاسية فلسطينية لمستشفى يافا بدمشق

تسلمت إدارة مستشفى يافا في العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، قرارا من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بتزويد المستشفى بأجهزة طبية حديثة.

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وسلم مدير عام الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، السفير أنور عبد الهادي، قرار الرئيس الفلسطيني، لمدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في سوريا عاطف إبراهيم، الذي ينص على شراء أجهزة لمشفى يافا في دمشق، والتي تقدر قيمتها بـ 250 ألف دولار.

وتتمثل المعدات الطبية في جهاز تخدير وجهاز أوكسجين وجهاز تصوير أشعة سينية.

وأكد عبد الهادي اهتمام الرئيس عباس بقضايا الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي يعد جزءا مهما لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين وأبناء الشعب السوري، من خلال تقديم الطبابة والعلاج برسوم بسيطة، مشيرا إلى أن مشفى يافا "من انجازات الثورة الفلسطينية".

واستمع عبد الهادي لشرح من مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بدمشق، عن أنشطة الجمعية وخدماتها وعن أهمية وجود المستشفى لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني في سوريا، وتخفيف معاناتهم الصحية.

وتفقد خلال الزيارة كافة أقسام المستشفى وبحث مع المعنيين احتياجات اللاجئين الفلسطينيين من ناحية الطبابة والاستشفاء، مؤكدا حرص الرئيس الفلسطيني على "دعم استمرار المستشفى في عمله الإنساني والوطني".

المصدر: وفا