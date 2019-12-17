روسيا تخصص نحو 17 مليون دولار للأمم المتحدة من أجل إعادة إعمار سوريا

وجه رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، بتخصيص مبلغ قدره نحو 17 مليون دولار للأمم المتحدة في إطار مشاركة روسيا في الجهود الدولية الرامية إلى إعادة إعمار سوريا.

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ويوضح قرار الحكومة الذي نشر في الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، أن نحو 5.8 مليون دولار سيتم تخصيصها من ميزانية الدولة، قبل نهاية هذا العام، لتمويل مشروع متعلق بمساعدة البلديات في المحافظات السورية الأكثر تضررا من النزاع المسلح.

كما سيتم تخصيص نحو 5 ملايين دولار لدعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في إطار تمويل مشروع خاص بإعادة مؤسسات التعليم في سوريا وضمان وصول الأمهات والأطفال إلى الأغذية والخدمات الطبية عالية الجودة.

هذا ومن المخطط إحالة نحو 3 ملايين دولار إلى منظمة الصحة العالمية لتمويل مشروع خاص بتقديم خدمات طبية وإعادة تأهيل المواطنين السوريين المتضررين أثناء النزاع المسلح، وذلك إضافة إلى تخصيص القدر نفسه من الأموال إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك من أجل تمويل مشروع يهدف إلى إعادة الخدمات في مجال صحة الأطفال والأمهات في محافظة حلب السورية.

وكلف رئيس الوزراء الروسي وزارة الخارجية الروسية بإبلاغ الحكومة السورية بخطوة موسكو هذه، على أن تقوم الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية، بشأن ترتيب تحويل المبالغ المذكورة واستخدامها.

المصدر: تاس