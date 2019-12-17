قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق اللليبية إن تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية عن المجلس الرئاسي لا تمت للعمل الدبلوماسي بصلة وهي نوع من المراهقة الدبلوماسية.

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وجاء تصريح حكومة الوفاق بعدما تساءل المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ قائلا: "من هو المجلس الرئاسي الليبي الذي أصدر بيانا تناول فيه مصر؟".

ولفت المتحدث باسم الخارجية المصرية في تغريدة على حسابه في "تويتر" إلى أن المجلس الرئاسي الليبي يتكون من 9 أشخاص، مضيفا قوله "أين هؤلاء الآن".

يذكر أن المجلس الرئاسي الليبي، تشكل في ضوء اتفاق سياسي تم التوصل إليه في منتجع "الصخيرات" بالمغرب في 17 ديسمبر 2015، وهو يتكون من 9 أشخاص، وهم الرئيس و3 نواب و5 أعضاء.

وفي وقت لاحق انسحب من عضوية المجلس الرئاسي اثنان هما، علي القطراني وعمر الأسود.

المصدر: RT