شدد الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، على رفض لبنان أي تعد على حقوقه المشروعة ضمن مياهه الإقليمية.

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ودعا الرئيس عون قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، الجنرال ستيفانو دل كول، للتحقيق في أسباب خرق سفينة يونانية لاستكشاف النفط تعمل لصالح الجيش الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية والبقاء فيها لمدة 7 ساعات.

وأكد الرئيس عون أن لبنان يرفض أي تعد على حقوقه المشروعة ضمن مياهه الإقليمية، معتبرا أن "الخروق الإسرائيلية البحرية للسيادة اللبنانية لا تقل خطورة عن الخروق البرية والجوية التي تواصل إسرائيل القيام بها".

وشدد عون خلال اللقاء، على أن لبنان حريص على تفعيل التعاون القائم بين الجيش اللبناني و"اليونيفيل" بهدف الحفاظ على الاستقرار ومعالجة المواضيع المطروحة عبر الحوار والتنسيق، مقدرا الجهود التي تقوم بها القيادة الدولية في سبيل المحافظة على الاستقرار على طول الخط الأزرق، ومجددا التأكيد على تمسك لبنان بالقرار 1701.

وكان الجنرال، دل كول، أطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته إلى نيويورك واللقاءات التي عقدها مع مسؤولين دوليين، والتي خصصت للبحث في الوضع بجنوب لبنان. كما أطلعه على نتائج زيارته لواشنطن، حيث التقى عددا من المسؤولين الأمريكيين وعرض معهم واقع "اليونيفيل" من ناحية العديد، وضرورة استمرار التمويل لها للقيام بالمهام التي حددها لها القرار 1701.

المصدر: RT