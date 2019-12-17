الجيش اللبناني يوضح حقيقة تحليق طوافة بريطانية "فوق البلوك 9" النفطي

أوضح الجيش اللبناني في بيان حقيقة ما تم تداوله مؤخرا عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول تحليق طوّافة عسكرية بريطانية في مهمّة استطلاعية فوق البلوك النفطي الرقم 9.

وأكد الجيش في بيان نشره على صفحته في "تويتر": أنّ الطوافة البريطانية المذكورة هي طوافة تابعة للقوات البحرية البرازيلية، وأقلعت من متن البارجة البرازيلية العاملة في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بتاريخ اليوم، لتنفيذ أعمال صيانة في مقر "اليونيفيل" في الناقورة.

وكان ناشطون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بأن مروحية عسكرية دخلت الأجواء اللبنانية، مشيرين إلى أنّها حلّقت في مهمة استطلاعية فوق البلوك رقم 9 جنوبا، وأنها طوافة بريطانية.

UPDATE: 🇬🇧 British multi-purpose twin- engined military helicopter, Westland Lynx AH-11A with Brazilian ICAO: E483D2 as flight N4004 was in a reconnaissance mission over Lebanese gas fields, Block 9. The helicopter landed at #UNIFIL HQ, Naqoura, Southern #Lebanon 🇱🇧 pic.twitter.com/O6Vd6bojyt — INTELSky (@Intel_Sky) December 17, 2019

المصدر: RT