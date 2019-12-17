أكد عضو جمعية معتمدي الغاز بدمشق، محمد خير عواضة، أن وضع مادة الغاز سيئ منذ شهرين وحتى الآن، وأن معتمدي مادة الغاز يضطرون للانتظار لأكثر من 15 يوما للحصول على المخصص المقرر.

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وقال عواضة في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" السورية: "إجمالي ما يتم توزيعه بشكل يومي لدمشق لا يتجاوز 15 ألف أسطوانة، يذهب أغلبها للتوزيع الذي تقوم به الرشكة السورية للتجارة والجهات العامة وسيارات المحافظة التي تقوم باستئجار سيارات المعتمدين للقيام بالتوزيع بالمناطق التي تخصصها ويصل عددها إلى 13 سيارة، ما يجعل المتبقي من نصيب معتمدي دمشق لا يتجاوز 2000 إلى 3000 أسطوانة توزع على 8 أو 12 معتمدا من أصل 150 معتمدا لموزعي الغاز في دمشق.

المصدر: وكالات