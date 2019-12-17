روسيا وقطر توقعان في الدوحة اتفاقية للتعاون الأمني

وقعت روسيا وقطر، اليوم الثلاثاء، اتفاقية للتعاون الأمني بين البلدين خلال زيارة وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، إلى الدوحة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا): "استقبل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة الفريق فلاديمير كولوكولتسيف وزير الداخلية في روسيا الاتحادية، والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد.. وقام الوزيران بالتوقيع على اتفاقية للتعاون الأمني بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في روسيا الاتحادية".

وبحسب الوكالة: "جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل".

المصدر: وكالات