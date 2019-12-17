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بوريسوف يلتقي الأسد في دمشق لبحث التعاون الاقتصادي ومسألة طرطوس

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بوريسوف يلتقي الأسد في دمشق لبحث التعاون الاقتصادي ومسألة طرطوس
Sputnik
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بحث نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق التطورات الأخيرة ومسائل التعاون التجاري الاقتصادي بين البلدين .

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نائب رئيس وزراء روسيا في دمشق للقاء الأسد وبحث مسألة طرطوس
نائب رئيس وزراء روسيا في دمشق للقاء الأسد وبحث مسألة طرطوس

وقال بوريسوف: "في كل مرة عند القدوم إلى سوريا، من الجيد أن نرى الحياة السلمية تجري استعادتها. لكن لا يزال أمامنا الكثير مما يجب عمله فيما يتعلق بالانتعاش الاقتصادي".

وأضاف بوريسوف: "أعتقد أننا في عام حققنا نتائج جيدة، وبدأ مصنع الأسمدة في الانتعاش .. الأمور تسير على ما يرام في طرطوس".

ووفقا لبوريسوف، فإن هذه الزيارة إلى سوريا تتم قبل اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة في موسكو، قائلا : "سنعقد اجتماعا للجنة الحكومية المشتركة في ديسمبر، لقد جئت خصيصا لمناقشة التفاصيل".

ووصل يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي، الاثنين، إلى سوريا، لإجراء محادثات مع رئيسها، بشار الأسد، ومناقشة موضوع ميناء طرطوس وتصدير المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا.

المصدر: إنترفاكس

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