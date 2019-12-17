مقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة "قيادي في الدفاع الوطني" بدمشق

لقي شخص مصرعه، مساء الاثنين، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها "إرهابيون" في سيارة بمنطقة نهر عيشة بريف دمشق، رجح نشطاء أن الحادث كان يستهدف قيادي في قوات "الدفاع الوطني" الرديفة للجيش.

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وذكر مصدر في وزارة الداخلية لـ "سانا" أن سائق السيارة الذي أصيب بجروح خطيرة جراء انفجار العبوة الناسفة قد توفي متأثرا بجراحه.

وأفاد المصدر في وقت سابق بأن عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في سيارة مدنية انفجرت أثناء مرورها قرب وحدة المياه على أوتستراد نهر عيشة في ريف دمشق، ما أدى إلى إصابة السائق بجروح خطيرة نقل على إثرها ألى مشفى الفيحاء، وأشار المصدر إلى أن "الاعتداء الإرهابي" ألحق أضرارا مادية بالسيارة.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الانفجار المذكور استهدف سيارة قيادي في "الدفاع الوطني" (قوات رديفة للجيش السوري) ومندوب فرع المنطقة الجنوبية، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة.

المصدر: وكالات