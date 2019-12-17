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المتحدث باسم الخارجية المصرية: من هو المجلس الرئاسي الليبي؟

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المتحدث باسم الخارجية المصرية: من هو المجلس الرئاسي الليبي؟
Reuters
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ردا على بيان ينتقد القاهرة، تساءل المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ قالئا: "من هو المجلس الرئاسي الليبي الذي أصدر بيانا تناول فيه مصر؟".

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ولفت المتحدث باسم الخارجية المصرية في تغريدة على حسابه في "تويتر" إلى أن المجلس الرئاسي الليبي يتكون من 9 أشخاص، مضيفا قوله "أين هؤلاء الآن".

وكان بيان صادر عن المجلس الرئاسي الليبي (بطرابلس) قد أعرب عن استغراب المجلس من تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن حكومة الوفاق الوطني الليبية بطرابلس "أسيرة للمليشيات المسلحة".

وشدد السيسي خلال مشاركته في أعمال منتدى "شباب العالم" بمدينة شرم الشيخ، على أن القاهرة "لا تتدخل في شؤون ليبيا... ومن الضروري استعادة الدولة الوطنية هناك".

يذكر أن المجلس الرئاسي الليبي، تشكل في ضوء اتفاق سياسي تم التوصل إليه في منتجع "الصخيرات" بالمغرب في 17 ديسمبر 2015، وهو يتكون من 9 أشخاص، وهم الرئيس و3 نواب و5 أعضاء.

وفي وقت لاحق انسحب من عضوية المجلس الرئاسي اثنان هما، علي القطراني وعمر الأسود.

المصدر: RT

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