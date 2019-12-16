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قرينة السيسي: مقابلة صوفيا والتحدث معها والاستماع لردودها الذكية تجربة استثنائية جديدة

أخبار العالم العربي

قرينة السيسي: مقابلة صوفيا والتحدث معها والاستماع لردودها الذكية تجربة استثنائية جديدة
@entissaralsisi
انتصار السيسي قرينة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أكدت انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن مقابلة الروبوت "صوفيا" والتحدث معها والاستماع لردودها الذكية "تجربة استثنائية جديدة".

ونشرت انتصار السيسي تدوينة على "فيسبوك" قالت فيها: "إنها لتجربة استثنائية جديدة، مقابلة صوفيا والتحدث معها والاستماع إلى ردودها الذكية".

وأضافت: "أحببت قدراتها على محاكاة القدرات الذهنية للإنسان والتي تمثل نقطة تحول في العلاقة بين الإنسان والروبوت وبداية حقيقية لعصر جديد للإنسانية، مرحبا بك صوفيا في مصر".

وشاركت الروبوت صوفيا، يوم الاثنين، بجلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر من المتحكم"، في منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ، وتحدثت ضمن المشاركين في المنتدى.

المصدر: RT + "فيسبوك"

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