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وكلة أنباء "بترا": سيتم ترتيب لقاء بين وزير الصناعة الأردني ونظيره السوري

أخبار العالم العربي

وكلة أنباء
RT
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، طارق الحموري
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أفادت وكالة الأنباء الأردنية، الاثنين، بأن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، طارق الحموري، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل.

وقالت الوكالة الرسمية إنهما استعرضا خلال الاتصال العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دمشق وعمان.

وأضافت أنه تم الاتفاق على ترتيب لقاء يجمع الوزيرين في أقرب فرصة ممكنة، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاقتصاد والتجارة البينية، بحسبما نقلته وكالة "بترا".

كما أوضحت أن اللقاء سيناقش التحديات التي تواجه البلدين والحلول التي تسهم في خدمة مصالحهما.

المصدر: بترا

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