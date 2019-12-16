قرر رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الأستاذ، وائل عربيات، اليوم الاثنين، فصل 4 طلاب فصلا نهائيا من الجامعة، على خلفية مشاجرة وقعت يوم الخميس الماضي.

وقرر عربيات فصل 16 طالبا لمدة فصلين دراسيين، ممن شاركوا في المشاجرة، كما قرر أيضا تحويل الطلبة المفصولين إلى الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد وائل حرص الجامعة على الطلبة والمسيرة الأكاديمية، مشددا على تمسك الجامعة بالاستمرار في "أداء رسالتها التنويرية والتوعوية تجاه طلبتها".

وأوضح أن "الجامعة تتمسك بالأنظمة والتعليمات لتؤكد عدم التهاون مع مثيري العنف في الجامعة"، أو الرضوخ لأي ضغوطات من شأنها ثني الجامعة عن تطبيق القانون.

المصدر: موقع "خبرني"