نائب مصري لـ RT: حكومة الوفاق ارتهنت نفسها للمليشيات وبيانها عن مصر يجافي الحقيقة

قال النائب والإعلامي المصري، مصطفى بكري، في تصريح لـ RT، اليوم الاثنين، إن بيان حكومة الوفاق الليبية عن مصر يجافي الحقيقة.

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وأشار إلى أن "هذه الحكومة رهنت نفسها للمليشيات ووقعت في قبضتها والكثير من قادتها، ومنهم وزير الداخلية فتحي باشاغا، هم من العناصر الإرهابية المعروفة بإجرامها".

وصرح مصطفى بكري بأن "هذه الحكومة باعت ليبيا وارتهنت إرادة ليبيا لتركيا وفرطت في الأمن القومي باتخاذها قرارات مصيرية دون الرجوع لمجلس النواب الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي".

وتابع قائلا: "لا شك أن رد حكومة الوفاق على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يفتقد للمصداقية والواقعية، وهو رد أقرب للافتراءات".

وأوضح بكري أنه "كان حريا بحكومة الوفاق أن تراجع نفسها، مبينا أنه ينبغي لها أن تعترف أنها لا تمثل شرعية منتخبة".

وأفاد "بضرورة سحب المجتمع الدولي اعترافه بحكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج".

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT