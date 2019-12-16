بعد فوزه.. الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا يفاجئ محمد بن سلمان! (فيديو)

نشر مصور سعودي مقطع فيديو قصيرا لتحية متبادلة بين ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وبطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، أنطوني جوشوا بعد فوزه بنزال الدرعية التاريخي في السعودية.

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وظهر في المقطع القصير الذي نشره المصور السعودي، بندر الجلعود، رئيس هيئة الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وهو يلفت انتباه أنطوني جوشوا إلى حضور ولي العهد محمد بن سلمان، ووجوده في المقصورة العلوية، ووجه البطل البريطاني التحية لولي العهد، ليرد الأخير التحية.

وكان ابن سلمان قد حضر نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة، الذي أقيم الأسبوع الماضي على الأراضي السعودية في "ميدان الدرعية"، بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور، ومنافسه البريطاني أنطوني جوشوا، ضمن موسم الدرعية.

وانتهى النزال بتتويج الملاكم البريطاني بلقب نزال الدرعية التاريخي على حساب منافسه المكسيكي بقرار من لجنة الحكام بالإجماع بعد 12 جولة.

المصدر: سبق