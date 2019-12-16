مفوضية حقوق الإنسان العراقية لـ RT: على الحكومة الكشف عن عمليات قتل واختطاف الناشطين

طالب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، هيمن باجلان، اليوم الاثنين، الحكومة العراقية بالكشف عن عمليات قتل واختطاف الناشطين في الاحتجاجات العراقية.

وقال هيمن باجلان لـ RT: "للأسف تزايدت عمليات قتل واختطاف الناشطين خلال الأسابيع الأخيرة، وهذا مؤشر سلبي على واقع حقوق الإنسان في العراق، ويخلق حالة من الخوف والرعب في المجتمع العراقي".

وأضاف أن "من الضروري أن تعمل الحكومة على الحد من هذه العمليات ومعرفة الجهات التي تقوم بها، فلا يمكن أن تقوم جماعات مسلحة بكل هذه العمليات دون أن تلاحق وتحاسب".

المصدر: RT