العراق.. السيستاني يستقبل جنودا من الجيش العراقي (صور+فيديو)

استقبل المرجع الديني العراقي الأعلى، علي السيستاني، جنودا في الجيش العراقي بمناسبة الذكرى الثانية لإعلان النصر على "داعش".

وظهر السيستاني، اليوم الاثنين، في صور مع عناصر في الجيش العراقي من الجرحى بمناسبة الذكرى الثانية لإعلان النصر على "داعش".

وكشف رئيس "رابطة جرحى الجيش العراقي"، مقدام رحيم، في تصريحات صحفية أنه "وسبعة عناصر بالجيش من الجرحى، زاروا قبل عدة أشهر المرجع الديني الأعلى علي السيستاني وتحدث معهم بعض الوقت وخصهم بعنايته وسمح بالتصوير معهم تكريما لهم".

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، أعلن في نوفمبر 2017 القضاء على تنظيم "داعش" في العراق عسكريا.

المصدر: RT