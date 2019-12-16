نقلت صحيفة الوطن السورية عن مصدر في "ضابطة المكافحة" السورية، قوله إنه يجري تهريب بضائع تركية إلى الأسواق السورية.

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وأكد المصدر أن الجمارك السورية أطلقت حملة تستهدف المواد التركية المهربة للسوق السورية عبر المناطق الشمالية، حيث يستغل بعض التجار والمهربين الظروف هناك لإدخال الكثير من المواد والبضائع الأجنبية للسوق المحلية بطرق غير شرعية وخاصة المواد الغذائية.

وأشار إلى تعامل السلطات السورية مع مسألة البضائع التركية بـ"حزم وشدة" واتخاذ "عقوبات رادعة" بحق المتورطين في هذه القضايا.

وتابع أن "الكثير من هذه المواد المهربة مغشوشة ومنتهية الصلاحية أو أنه يجري التلاعب بمواصفاتها، والهدف منها الإضرار بالاقتصاد الوطني السوري، والتأثير على الصناعة الوطنية عبر طرح منتجات رخيصة من دون معرفة مواصفاتها ومنشأها".

وأكد ضبط مستودع حديد مهرب من تركيا في حماة، مشيرا إلى تغريم صاحب المستودع مبلغ 75 مليون ليرة، إضافة لضبط عدد من الآلات الصناعية والمحركات والمواد الغذائية في مستودعات أخرى.

المصدر: "الوطن السورية"