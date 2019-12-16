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قرقاش يحذر من إضعاف التعاون الإسلامي وخطورة سياسة المحاور

أخبار العالم العربي

قرقاش يحذر من إضعاف التعاون الإسلامي وخطورة سياسة المحاور
Reuters Faisal Al Nasser
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شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على أهمية منع إضعاف منظمة التعاون الإسلامي، محذرا من المخاطر التي تجلبها سياسة المحاور إلى الشرق الأوسط.

وذكر قرقاش، في تغريدة نشرها، اليوم الاثنين، على حسابه في "تويتر"، أن إضعاف منظمة التعاون الإسلامي ليس في مصلحة العالم الإسلامي ودوله، مضيفا أن سياسة المحاور تجاه المنطقة وأعضائها "سياسة قصيرة المدى ولا تتسم بالحكمة".

وقال الوزير الإماراتي إن "الإجماع ووحدة الكلمة، وبرغم صعوبة بلورتها أحيانا، تبقى أكثر تأثيرا من المحاور الانتقائية والتفتيت"، مبديا قناعته بأن الأيام ستثبت صحة ذلك.


المصدر: RT

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