السيسي يعلن موعد انتقال الحكومة للعاصمة المصرية الجديدة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه اعتبارا من منتصف العام المقبل ستنتقل الحكومة المصرية بالكامل من العاصمة القديمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

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وأوضح السيسي خلال مشاركته في جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم؟"، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، صباح الاثنين: "أن هذا الانتقال سيشمل انتقال بأنظمة تكنولوجية حديثة لتقليل الخطأ البشري، وتوفير الوقت".

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الدور الهام الذي تلعبه التكنولوجيا الحديثة في تقليل الخطأ البشري وانعدام الفساد.

وانطلقت مساء السبت الماضي الدورة الثالثة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية