إسبر يعرب عن قلقه من تعرض بعض المنشآت العراقية إلى القصف

أعرب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي عادل عبد المهدي، عن قلقه من تعرض بعض المنشآت إلى القصف.

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وقال مكتب عبد المهدي في بيان إن " عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من إسبر، تناول استمرار التعاون بين البلدين ضد الإرهاب، ودعم جهود القوات المشتركة لملاحقة بقايا "داعش"، وحفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق".

وأعرب الوزير الأمريكي عن قلقه "لتعرض بعض المنشآت للقصف وضرورة اتخاذ إجراءات لإيقاف ذلك"، فيما أشار عبد المهدي إلى أن "أي إضعاف للحكومة والدولة العراقية سيكون مشجعا على التصعيد والفوضى".

ولفت البيان إلى أن عبد المهدي أعرب أيضا عن قلقه "لهذه التطورات"، مطالبا "ببذل مساعٍ جادة يشترك بها الجميع لمنع التصعيد، الذي إن تطور سيهدد جميع الأطراف".

وأكد عبد المهدي أن "أي إضعاف للحكومة والدولة العراقية سيكون مشجعا على التصعيد والفوضى"، لافتا إلى أن "اتخاذ قرارات من جانب واحد ستكون له ردود فعل سلبية تصعب السيطرة عليها وتهدد أمن وسيادة واستقلال العراق".

المصدر: السومرية