السلطات السعودية تتدخل بعد انتشار فيديو يمس بالقيم الدينية ويسخر من سياسة الانفتاح

أصدرت النيابة العامة في السعودية، مساء أمس الأحد أمرا برفع دعوى جزائية عامة، ضد المتورطين في تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثار غضب السعوديين.

ويظهر في مقطع الفيديو شابا يدخل على فتاة في غرفة، ويقوم بنزع عباءتها وهو يردد "زمن العباءة قد ولى وهذا زمن الترفيه"، الأمر الذي وصفه مغردون بأنه إساءة متعمدة للسعودية عبر ربط نزع الحشمة بالترفيه.

السلطات السعودية تتدخل بعد انتشار فيديو يسخر من سياسة الانفتاح



أصدرت النيابة العامة في السعودية، مساء الأحد أمرا برفع دعوى جزائية عامة، ضد المتورطين في تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

للمزيد: https://t.co/FGdSYcmgLQ#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#السعودية#RT_Arabicpic.twitter.com/i4y2KwFDRD — RT Arabic (@RTarabic) December 16, 2019

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أنه "بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه مساسا بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة، والسخرية منها، وتصوير ذلك وإنتاجه وتخزينه وإرساله عبر وسائل التقنية الحديثة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، بتحريك دعوى جزائية عامة ضده".

شخص يجاهر بمعصيته مع فتاة، ويطلب منها خلع "العباية"، ويقول لها: "نحن في زمن #الترفيه.. انتهى زمن العباية" !!!



لاحظوا كم مرة كرر عبارة "نحن في زمن الترفيه" !!! pic.twitter.com/BdNJbbL1fG — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 15, 2019

وأشار المسؤول إلى أن هذه الدعوى تستند إلى المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، مؤكدا أنه تمت مباشرة إجراءات الاستدلال، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، للقبض على المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأفاد المصدر بأن النيابة العامة تتابع كل ما ينطوي على المساس بالقيم الدينية والآداب العامة، ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

المصدر: وكالات