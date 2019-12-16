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العراق.. مقتل خمسة رجال أمن بينهم ضابط في هجوم لـ"داعش"

أخبار العالم العربي

العراق.. مقتل خمسة رجال أمن بينهم ضابط في هجوم لـ
Reuters
احتجاجات العراق
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أعلنت خلية الأعلام الأمني العراقية، اليوم الاثنين،عن قيام تنظيم "داعش" الإرهابي بشن هجومين بمحافظة ديالى بشمال شرقي البلاد.

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وذكرت الخلية في بيان صحفي: "أقدمت عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية، يوم أمس الأحد، على التعرض بواسطة إطلاق نار مباشر على نقطة تابعة إلى كتيبة دبابات الفرقة الخامسة في قرية نوفل بقضاء المقدادية في محافظة ديالى، ما أدى إلى مقتل مقاتلين إثنين وجرح آخر".

وأضافت "كما تعرضت هذه العناصر الإرهابية بإطلاق نار مباشر أيضا لقوة تابعة للفوج الثاني في لواء المشاة العشرين بالفرقة الخامسة في منطقة الندى بقضاء بلدروز، في محافظة ديالى، ما أدى إلى استشهاد 3 مقاتلين وجرح ضابط و3 مقاتلين".

المصدر: RT

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