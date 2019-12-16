جنبلاط يتحدث عن "هندسة تخريب الثورة" ويدعو لحكومة تكنوقراط

أعرب رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، عن اعتقاده بأن هناك عناصر تستقدم من خارج الثورة بهدف تبرير العنف وتخريب بيروت، داعيا إلى تشكيل حكومة اختصاصيين.

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وقال جنبلاط في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه "في ظل هندسة مدروسة لتخريب الثورة السلمية، يتم استقدام عناصر مشاغبة لتبرير الضرب المبرح وتخريب وسط بيروت"، وأضاف أنه "في ظل هندسة سياسية مضحكة، تتكرر الحاجة إلى حكومة من التكنوقراط، أشبه برواد الفضاء"، وفق تعبيره.

وقال جنبلاط في سياق آخر، إنه "في ظل هندسة جهنمية سيتم تهريب المتعامل مع إسرائيل، عامر الفاخوري، بعد إسقاط الهوية اللبنانية وإصدار عفو عنه"، وأضاف أن "البلد يتهاوى".

في ظل هندسة مدروسة لتخريب الثورة السلمية تستقدم عناصر من خارجه مشاغبة لتبرير الضرب المبرح وتخريب وسط بيروت .وفي ظل هندسة سياسية مضحكة يتكرر ضرورة حكومة من التكنوقراط اشبه برواد الفضاء .وفي ظل هندسة جهنمية سيهرب الفاخوري بعد إسقاط الهوية اللبنانية وإصدار عفو عنه.والبلد يتهاوى pic.twitter.com/NWiMlDiCx8 — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 16, 2019

يأتي كلام جنبلاط، في وقت ينتظر لبنان اليوم الاستشارات النيابية الملزمة، المؤجلة من الأسبوع الماضي، والتي من المفترض أن تفضي إلى تسمية رئيس جديد لحكومة لبنان.

وفي هذا السياق، ذكر موقع "ليبانون فايلز" اللبناني نقلا عن مصادر سياسية، أن الاستشارات والتكليف سينتهيان إلى أن يحصد رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، بين 65 و70 صوتا.

واندلعت مساء أمس الأحد صدامات عنيفة بين محتجين وقوات مكافحة الشغب وسط العاصمة بيروت، مسفرة عن سقوط عدد من الجرحى.

ودارت مواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن أمام ساحة النجمة ومحيط مقر البرلمان، حيث استخدمت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع وآليات مجهزة بخراطيم المياه لتفريق المحتجين.

وفي غضون ذلك، دعت مجموعات من الحراك الشعبي إلى الإضراب العام غدا وقطع الطرقات، مؤكدة مع ذلك وجود بعض المندسين الذين تعرضوا لقوات الأمن، التي اتهمت من جانبها "مشاغبين" بالاعتداء على المحلات التجارية بوسط بيروت.

ويشهد لبنان تظاهرات واسعة غير مسبوقة تعم البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي، ضد السياسات الاقتصادية للسلطات، دفعت رئيس الوزراء، سعد الحريري، يوم 29 أكتوبر، لتقديم استقالته.

وقال الحريري إن قرار استقالته جاء استجابة لمطالب المحتجين الذين تظاهروا في مناطق متفرقة من لبنان، مطالبين بإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية وإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

المصدر: RT