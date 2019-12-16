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بسبب وسائل التواصل الاجتماعي ... محكمة دبي تقاضي شابا خليجيا

أخبار العالم العربي

بسبب وسائل التواصل الاجتماعي ... محكمة دبي تقاضي شابا خليجيا
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باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة شاب خليجي، بتهم تهديد وسب شابة خليجية في وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما رفضت الزواج منه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم (19 عاما) أرسل رسائل عدة إلى المجني عليها (20 عاما)، سبها فيها بعبارات خادشة للحياء، كما هدد بحرقها وحرق منزل ذويها، والدهس على وجهها، وإرسال صورة ومقاطع مرئية إلى أهلها، وفضحها على شبكات التواصل الاجتماعي، إذا لم تتزوجه.

وقالت أم المجني عليها، إنها استمعت إلى الرسائل النصية التي وردت إلى ابنتها، لافتة إلى أنه سبها وهددها، لأنها رفضت الزواج منه.

المصدر: الإمارات اليوم 

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