بعد شائعات عن تسهيل إجراءات هجرة المسيحيين اللبنانيين.. السفيرة الكندية توضح

أوضحت السفيرة الكندية في لبنان حقيقة الشائعات المتداولة عن وجود في بلادها برنامج خاص للمسيحيين في لبنان الذين يرغبون في الهجرة إلى كندا.

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وكتبت السفيرة في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر": " في مواجهة الشائعات الخاطئة المستمرة، أؤكد أنه لا يوجد برنامج خاص للمسيحيين في لبنان الذين يرغبون في الهجرة إلى كندا".

وأكدت السفيرة على أنه "يجري التدقيق في الطلبات المقدمة من جميع أنحاء العالم بطريقة موحدة ووفقا للمعايير نفسها".

Given false rumours which continue to circulate, I confirm that there is no special program in place for Christians in Lebanon who want to immigrate to Canada. Requests from around the world are reviewed in a consistent manner, according to the same criteria. — Emmanuelle Lamoureux (@lamourem) 14 декабря 2019 г.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مؤخرا أنباء عن فتح السفارة الكندية أبواب الهجرة للمسيحيين في لبنان إلى كندا.

هل البطريك مبسوط بالخبرويشجّع ويبارك اقتلاع جذور إنسان من ارضه؟

تهجير المسيحيين الى كندا للمرة الثانية، من بلد الربيع الدائم الى بلد الصقيع القارس الدائم والسبب عدم قدرة الدولة تأمين أقلّ حقوق الانسان!وهذا الفرق الوحيد بين لبنان وكندا-نظام-حقوق إنسان-مساواة عدل وعدم تمييز فرص عمل https://t.co/QSeD2s7eOC — Samia 🇱🇧 🇨🇾🇨🇦🇬🇷 (@Samia77881) 7 декабря 2019 г.

شكرا كندا...في لبنان سنبقى

كندا فتحت ابواب الهجرة

امام المسيحيين اللبنانيين

ان المسيحيين في لبنان ثابتون

هم اصل الكيان وفصله وذخره

تعايشوا مع المسلمين منذ زمن

وسيبقى التعايش الى الابد

سكروا ابواب الهجرة فان المسيحيين لن يهاجروا والماضي لن يتكرر والمستقبل افضل#للبقاء_لا_للهجرة — Elie Saliba (@eliecsaliba) 6 декабря 2019 г.

المصدر: RT