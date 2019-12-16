 
مباشر

بعد شائعات عن تسهيل إجراءات هجرة المسيحيين اللبنانيين.. السفيرة الكندية توضح

أخبار العالم العربي

بعد شائعات عن تسهيل إجراءات هجرة المسيحيين اللبنانيين.. السفيرة الكندية توضح
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mwkm

أوضحت السفيرة الكندية في لبنان حقيقة الشائعات المتداولة عن وجود في بلادها برنامج خاص للمسيحيين في لبنان الذين يرغبون في الهجرة إلى كندا.

إقرأ المزيد
فرنسا: على سلطات لبنان التحرك لإنهاء الأزمة والبلد في وضع حرج
فرنسا: على سلطات لبنان التحرك لإنهاء الأزمة والبلد في وضع حرج

وكتبت السفيرة في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر": " في مواجهة الشائعات الخاطئة المستمرة، أؤكد أنه لا يوجد برنامج خاص للمسيحيين في لبنان الذين يرغبون في الهجرة إلى كندا".

وأكدت السفيرة على أنه "يجري التدقيق في الطلبات المقدمة من جميع أنحاء العالم بطريقة موحدة ووفقا للمعايير نفسها".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مؤخرا أنباء عن فتح السفارة الكندية أبواب الهجرة للمسيحيين في لبنان إلى كندا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أكثر البلدان استهلاكا للشوكولاتة