القوات المسلحة السودانية: لن تبتزونا ولا تستقطبونا سياسيا!

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، التزام القوات المسلحة السودانية بحماية التغيير، الذي تم بانحيازها لإرادة الشعب.

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وشدد البرهان، أمس الأحد، على بقاء القوات المسلحة على عهدها في "الوفاء لأهل السودان، دون الاستجابة لمحاولات الابتزاز والاستقطاب السياسي".

وتعهد خلال لقائه الضباط وضباط الصف والجنود بمنطقة الخرطوم بحري العسكرية، بحضور رئيس هيئة الأركان السودانية الفريق أول ركن، محمد عثمان الحسين، ونوابه، وعدد من قادة الجيش، تعهد "باستكمال متطلبات التغيير، وتحقيق أهدافه الرامية لتهيئة المناخ للشعب السوداني للوصول لصناديق الاقتراع، واختيار من يحكمه في نهاية الفترة الانتقالية".

وأشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان إلى أن المرحلة الدقيقة التي يمر بها السودان، "تتطلب المزيد من التكاتف، وتضافر الجهود واضطلاع القوات المسلحة بمهامها وواجباتها كاملة"، للإسهام في تجاوز كافة التحديات، والعبور بالبلاد من هذه المرحلة.

المصدر: وكالات