لبنان.. "التكتل الوطني" يعلن عزمه تسمية الحريري رئيسا للحكومة

أعلن النائب اللبناني، فريد هيكل الخازن، اليوم الأحد، أن تكتله النيابي وهو "التكتل الوطني"، سيكلف سعد الحريري، رئيس حكومة تصريف الأعمال، لتشكيل حكومة جديدة.

وجاءت هذه تصريحات بعد لقاء عقده "التكتل الوطني" في مجلس النائب في مدينة الكسليك، عشية الاستشارات النيابية بشأن تسمية رئيس حكومة جديد في البلاد التي تعاني من أزمة سياسية حادة.

وقال الخازن: "كلنا يعلم وضع البلد المتأزم، وكنا نتمنى لو حصلت الاستشارات النيابية غداة استقالة الرئيس الحريري، ولكن للأسف الظروف لم تسمح، ووصلنا إلى مرحلة نجد أنفسنا أمام خيارين: إما نحن ذاهبون إلى حالة فوضى وانهيار كامل للبلد بكل مكوناته ومقوماته الاقتصادية والمالية، وإما الذهاب إلى تشكيل حكومة تبدأ بالتأكيد بعملية التكليف".

وأشار النائب إلى أن تسمية رئيس الحكومة تمثل مشكلة كبيرة، لكن، بعد محاولات فاشلة عدة لطرح أسماء، فإن اللبنانيين أصبحوا "بين ذهاب البلد إلى انهيار تام وتكليف الرئيس الحريري، سنذهب إلى تكليف الرئيس سعد الحريري، وما نتمناه منه هو تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، وأن تكون حكومة إنقاذية وفعالة توحي بالثقة للناس، وأن تحصل على ثقة المجلس النيابي. لذلك إن حصلت الاستشارات النيابية غدا، إن شاء الله، سوف نسمي كتكتل وطني الرئيس سعد الحريري".

وأسفرت موجة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة عن استقالة حكومة الحريري، في 29 أكتوبر الماضي. ولم يسم رئيس الجمهورية، ميشال عون، رئيس وزراء جديدا، على خفية خلافات بين قوى سياسية لبنانية حول طبيعة الحكومة الجديدة.

ويعد الحريري الذي يرأس حاليا حكومة تصريف الأعمال، المرشح الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة من جديد، في أعقاب الاستشارات البرلمانية المزمع عقدها يوم الاثنين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + OLJ