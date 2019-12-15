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الرئيس الجزائري الجديد يؤدي اليمين الدستورية الأسبوع المقبل

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري الجديد يؤدي اليمين الدستورية الأسبوع المقبل
Reuters
الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون
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قال التلفزيون الرسمي في الجزائر، اليوم الأحد، إن الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، الفائز في الانتخابات التي جرت يوم الخميس 12 ديسمبر، سيؤدي اليمين الدستورية قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح أن تبون سيباشر مهامه الرئاسية مع مطلع الأسبوع المقبل، دون تحديد التاريخ بالضبط.

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وتنص المادة 89 من الدستور على ما يلي: "يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه‮،‬ ويباشر مهمته فور أدائه اليمين‮".‬

تجدر الإشارة إلى أنه من المفترض أن تقدم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم، تقريرها النهائي حول الانتخابات الرئاسية للمجلس الدستوري.

وينتظر أن يعلن المجلس الدستوري، خلال هذا الأسبوع النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، علما أنه لم يسجل أي طعن في النتائج من قبل المترشحين الآخرين.

وتنص المادة 148 من القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية، على أن المجلس الدستوري لديه مهلة 10 أيام من إيداع محاضر اللجان الانتخابية لإعلان قراره النهائي.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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