"سيبوا البلاد تعيش".. السيسي يتحدث عن حل الأزمة السورية

اعتبر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن حل الأزمة السورية يكمن في رفع الدول يدها عنها، لافتا إلى أن البعض يعتقد أن من مصالحه بقاء عدم الاستقرار في البلاد.

وقال السيسي، في تصريح أدلى به اليوم الأحد خلال مشاركته في أعمال منتدى "شباب العالم" المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، إنه إذا استعادت سوريا استقرارها مرة أخرى، فإن ملايين اللاجئين الموجودين في مصر والأردن وتركيا ولبنان سيعودون إلى بلادهم، موضحا: "كل ما بنأجل الموضوع كل ما الأمور بتتراكم بشكل سلبي".

وأضاف السيسي: "الكلام عن القضية السورية شيء ونقل أفكارنا إلى إجراءات تنفيذية مع الواقع الحقيقي لمنطقة أمر تاني".

وتابع: "إحنا قاعدين نتكلم عن مصيرهم ونوديهم فين، طيب ما بلادهم تستوعبهم.. وإيه المانع إنه بلادهم تستوعبهم وإن الدول ترفع إيديها عن سوريا.. سيبوا البلاد تعيش.. تدخلكم وعدم استقرار سوريا علشان مصالحكم".

المصدر: وسائل إعلام مصرية