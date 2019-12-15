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الإمارات تكشف عن موعد تحميل الوقود النووي في أول محطة نووية

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الإمارات تكشف عن موعد تحميل الوقود النووي في أول محطة نووية
RT
مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
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قالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم الأحد، إنه سيتم تحميل الوقود النووي في أول محطة من مشروعها النووي العام المقبل.

وكتبت المؤسسة على حسابها في "تويتر": "نؤسس للمستقبل مع بدء الاستعدادات لتحميل الوقود النووي في المحطة الأولى في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية في العام 2020".

وتقول مؤسسة الإمارات للطاقة النووية السلمية إنه تم إنجاز 89 بالمئة من العمليات الإنشائية لإجمالي مشروع براكة للطاقة النووية السلمية، بواقع 93 بالمئة في المفاعل الثاني، و83 بالمئة في المفاعل الثالث، و72 بالمئة في المفاعل الرابع.

وفي وقت سباق، صرح وزير الطاقة والصناعة، سهيل المزروعي، بأن "الطاقة النووية أفضل خيار لتلبية احتياجات الطاقة المتنامية".

وأكد أن "برنامج الإمارات للطاقة النووية رؤية لبرامج أخرى في الشرق الأوسط مبنية على الأمن والسلامة النووية".

المصدر: وكالات

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