علي بن فليس يعتزل العمل السياسي عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية
أعلن رئيس حزب "طلائع الحريات" ورئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، علي بن فليس، انسحابه من الحياة السياسية خلال حفل وداع أقامه مع أعضاء حزبه.
وقال بن فليس إن قرار وضع حد لمشواره السياسي جاء "من أجل ترك الفرصة للجيل الشاب من مناضلي حزبه"، إلا أن هذا لن يمنعه من الاستمرار في النضال "بالفكر والقلم".
#عاجل / لحظة اعلان #بن_فليس انسحابه من الحياة السياسية أثناء حفل وداعي. pic.twitter.com/3LVcWi32fJ— #ترند_الجزائر (@ALGtrend) 15 décembre 2019
يذكر أن بن فليس تحصل على نسبة 10.55 بالمئة من الأصوات (ما يعادل 896.934 صوتا)، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 12 ديسمبر الماضي، والتي قال إنه لن يطعن في نتائجها.
وفاز عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية التي شارك فيها بصفته مترشحا مستقلا، بعد تحقيقه 58.15 بالمئة من الأصوات، حسب النتائج الأولية التي أعلنتها "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".
المصدر: RT + "تويتر"