 
مباشر

الملك الأردني يستقبل رئيس جمهورية أديغيا الروسية ويشيد بدور عشائر الشركس في المملكة

أخبار العالم العربي

الملك الأردني يستقبل رئيس جمهورية أديغيا الروسية ويشيد بدور عشائر الشركس في المملكة
petra.gov.jo
العاهل الأردني، عبدالله الثاني، ورئيس جمهورية أديغيا الروسية، مراد كومبيلوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mwh6

التقى العاهل الأردني، عبد الله الثاني، برئيس جمهورية أديغيا الروسية، مراد كومبيلوف، اليوم الأحد، في القصر الملكي بالعاصمة الأردنية عمان.

إقرأ المزيد
مباحثات روسية أردنية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي
مباحثات روسية أردنية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي

وأفاد بيان صادر عن القصر الملكي الأردني بأن اللقاء عقد بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين كبير أمناء الملك.

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، بحث فرص التعاون في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والتعليم، حيث أكد الملك الأردني متانة العلاقات بين الأردن وروسيا، والحرص على تعزيزها في شتى الميادين.

وشدد الملك على أهمية دور عشائر الشركس في الأردن الذين يساهمون "في مسيرة بناء الوطن وتنميته منذ عهد التأسيس وحتى يومنا الحاضر".

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أردوغان يزور الشيف الشهير بوراك في مطعمه