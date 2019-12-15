الملك الأردني يستقبل رئيس جمهورية أديغيا الروسية ويشيد بدور عشائر الشركس في المملكة

التقى العاهل الأردني، عبد الله الثاني، برئيس جمهورية أديغيا الروسية، مراد كومبيلوف، اليوم الأحد، في القصر الملكي بالعاصمة الأردنية عمان.

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وأفاد بيان صادر عن القصر الملكي الأردني بأن اللقاء عقد بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين كبير أمناء الملك.

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، بحث فرص التعاون في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والتعليم، حيث أكد الملك الأردني متانة العلاقات بين الأردن وروسيا، والحرص على تعزيزها في شتى الميادين.

وشدد الملك على أهمية دور عشائر الشركس في الأردن الذين يساهمون "في مسيرة بناء الوطن وتنميته منذ عهد التأسيس وحتى يومنا الحاضر".

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية