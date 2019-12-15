ذكر رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم، أن خطة السلام الأمريكية بين الإسرائيليين والفلسطينيين "صفقة القرن" قد تطرح في المستقبل القريب، داعيا الجامعة العربية إلى الاستعداد لذلك.

وأكد الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" مساء أمس السبت أنه من "المتوقع أن يتم الإعلان عن "صفقة القرن" في العام المقبل، في حال بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منصبه"، مضيفا: "أتمنى من الجامعة العربية أن تكون مستعدة برؤية موحدة للتعامل مع هذه المبادرة التي قد لا تكون في صالح القضية الفلسطينية".





من المنتظر ان يتم إطلاق عملية السلام او ما يسمى بصفقة القرن في العام القادم في حال استمر نتنياهو في منصبه. وأتمنى من الجامعة العربية ان تكون مستعدة برؤية موحدة للتعامل مع هذه المبادرة والتي قد لا تكون في صالح القضية الفلسطينية. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) December 14, 2019

ودعا رئيس الحكومة القطرية الأسبق إلى إعادة إحياء اللجنة العربية الخاصة بمتابعة القضية الفلسطينية التي كانت تتعامل مع جميع المبادرات والأطراف المعنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة مطلوبة لـ"وضع رؤية عربية تحفظ الحقوق الفلسطينية وتحصنها من الصفقات الجانبية".

واضطرت إدارة ترامب مرارا إلى إرجاء الإعلان عن الشق السياسي لـ"صفقة القرن" في ظل الاضطرابات السياسية في إسرائيل التي تتجه حاليا إلى الانتخابات التشريعية الثالثة على التوالي خلال عام واحد، المقرر إجراؤها في أوائل شهر مارس المقبل.

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ورفضت السلطة الفلسطينية قطعيا أي وساطة أمريكية في تسوية النزاع، احتجاجا على سلسلة قرارات مثيرة للجدل اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في السنوات الأخيرة، أكبرها الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيب، في تخل عن حل الدولتين.

المصدر: RT