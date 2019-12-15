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مجسم لـ "نجمة داوود" وسط بيروت والمحافظ يأمر بإزالته (صور)

أخبار العالم العربي

مجسم لـ
https://www.imlebanon.org/
ساحة النجمة- لبنان
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أعطى محافظ بيروت، القاضي زياد شبيب، اليوم الأحد، توجيهاته بإزالة لوحة إعلانية على شكل مجسم لنجمة داوود من وسط العاصمة بيروت.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اللوحة الإعلانية تابعة لشركة تهتم بالفنون التشكيلية ومصممها أجنبي، إلا أنه وبسبب الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي الذي أحدثه هذا المجسم والذي شبهه البعض بـ "نجمة داوود"، عمدت السلطات المحلية إلى إزالته.

مجسم لـ

مجسم لـ

المصدر: وكالات 

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