مجسم لـ "نجمة داوود" وسط بيروت والمحافظ يأمر بإزالته (صور)

أعطى محافظ بيروت، القاضي زياد شبيب، اليوم الأحد، توجيهاته بإزالة لوحة إعلانية على شكل مجسم لنجمة داوود من وسط العاصمة بيروت.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اللوحة الإعلانية تابعة لشركة تهتم بالفنون التشكيلية ومصممها أجنبي، إلا أنه وبسبب الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي الذي أحدثه هذا المجسم والذي شبهه البعض بـ "نجمة داوود"، عمدت السلطات المحلية إلى إزالته.

بعد إثارة بلبلة حول موضوع المجسم الحديدي في وسط بيروت القضاء اليوم اتخذ قرار ازالته لشبه وجود "نجمة داوود" فيه الأمر المرفوض حتماً.

للعلم : المجسم موجود منذ العام ٢٠١٨ و المدير العام للآثار سركيس خوري هو من وافق على تركيبه في ساحة الشهداء. @MMas2ool#غرد_بمسؤولية#لبنان_ينتفضpic.twitter.com/P44zAfCNn2 — سحر حسين غدار (@ghaddar_sahar) 15 декабря 2019 г.

المصدر: وكالات